شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث مع الأندية بدائل لملاعب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش اتحاد الكرة مع الأندية خلال الاجتماع المقرر لها الواحدة ظهر اليوم إيجاد حلول وبدائل لملاعب بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو المقبل، بعدما تقرر إغلاق جميع الملاعب وهى استاد القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

واتفق اتحاد الكرة مع الإسماعيلى على خوض مبارياته فى الدورى هذا الموسم على استاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يلعب المصرى فى السويس، بينما ينتظر اتحاد الكرة استقرار الأهلى على ملعب بديل لاستضافة مبارياته المقبلة بعدما تم ترشيح استاد بتروسبورت.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعا ظهر اليوم مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز الـ18، من أجل مناقشة الأزمة التى طفت مؤخرا على السطح، بعد اعتراض ناديى الزمالك وبيراميدز على جدول الدورى وترتيب المباريات، وفى المقابل تمسك النادى الأهلى بالجدول وإرساله خطابا إلى الجبلاية يرفض فيه أى مساس بالجدول وترتيب المباريات المقبلة.