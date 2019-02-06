النشرة الرياضية| الفوز الرابع تواليًا للأهلي.. وهدف إنبي يفجر أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019.
قطار الأهلي يتخطى عقبة إنبي بصعوبة ويواصل سيره نحو الصدارة
مئوية خامسة لعاشور وقاعود يسجل "بالتخصص".. أرقام من لقاء إنبي والأهلي
خالد الغندور: الحكم ألغى هدفًا صحيحًا لإنبي أمام الأهلي
الخبير التحكيمي أحمد الشناوي: هدف إنبي الثاني ليس تسللًا
أمير مرتضى يلمح إلى دهشته من الهدف الملغي لإنبي أمام الأهلي
إنبي لمصراوي: لن نلعب مباراة حكمها الصباحي.. ونطالب بإعادة مواجهة الأهلي
رئيس لجنة الحكام عن هدف إنبي في الأهلي: تسلل 100%.. اتقوا الله
فرج عامر: أتمنى حكم مصري لمباراة سموحة وبيراميدز
تتخطى المليار.. آل الشيخ يكشف القيمة السوقية لبيراميدز
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