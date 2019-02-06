رياضة | تفاصيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ريال مدريد غريمه برشلونة وذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، مساء اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير2019.

ونجح فريق برشلونة في الصعود لدور نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

بينما تمكن فريق ريال مدريد من الصعود للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

وتشعر جماهير النادي الكتالوني بحالة من القلق بسبب إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدم معرفة مدى إمكانية مشاركته حتى الآن في كلاسيكو ريال مدريد.

وتقرر أن تقام مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

- موعد مباراة برشلونة وريال مدريد:

وستنطلق مباراة برشلونة مع ريال مدريد على ملعب الكامب نو وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد:

وستكون مباراة ريال مدريد مع برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة مع ريال مدريد في مسابقة كأس الملك وذلك عبر قناة TVE La 1 Madrid عبر القمر الصناعي "Hispasat 1B/1C/1D" والتردد 10979 ومعدل الترميز 22000، عمودي التصحيح هو 3/4 والتشفير ناجرافيشن.

- التشكيل المتوقع:

برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو

خط الوسط: آرتور ميلو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي

ريال مدريد:

- حراسة المرمى: كيلور نافاس

- خط الدفاع: مارسيلو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارفخال

- خط الوسط: توني كروس، كاسيمي، لوك مودريتش

- خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز

- مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة:

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً وبدون تقطيع.