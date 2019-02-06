رياضة | عبد الحفيظ: الأهلي مر بمرحلة صعبة.. وليس لدينا مؤجلات من الدور الأول سوى لقاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الأهلي مر بمرحلة صعبة.. وليس لدينا مؤجلات من الدور الأول سوى لقاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنهم ليس لديهم مؤجلات من الدور الأول سوى مباراة مع الزمالك، موضحًا أن شكوى الأندية غير منطقية.

وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن مباراة الأهلي مع إنبي اليوم جاءت قوية حتى نهايتها، موضحًا أن الأهلي مر بمرحلة صعبة.

وأشار إلى أن عودة الغائبين بسبب الإصابة أبرز إيجابيات المباراة مع إنبي، وأن اللاعب كريم نيدفيد قدم آداءً متميزًا خلال المباريات السابقة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.