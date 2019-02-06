اونلاين | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير الساحرة المستديرة بفارغ الصبر موعد إنطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة والتي تأتي في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، مساء اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير2019.

ويستعد ملعب الكامب نو لاستضافة مباراة برشلونة مع ريال مدريد وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا وذلك عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي

كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة مع ريال مدريد في مسابقة كأس الملك وذلك عبر قناة TVE La 1 Madrid عبر القمر الصناعي "Hispasat 1B/1C/1D" والتردد 10979 ومعدل الترميز 22000، عمودي التصحيح هو 3/4 والتشفير ناجرافيشن.

وتمكن فريق برشلونة من الصعود لدور نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

بينما تأهل فريق ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

وستقام مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.