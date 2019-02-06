شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم سموحة في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب الاتحاد السكندري على نظيره سموحة بنتيجة (78-72)، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثامنة من الدوري المصري للسلة. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 14 نقطة في المركز الأول، مقابل 10 نقاط في جعبة سموحة سابع الترتيب.

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