شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحتج على قرارات الصباحي.. ويطالب بإعادة مباراة الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتج مجلس إدارة نادي إنبي ضد قرارات الحكم محمد الصباحي الذي أدار مباراة الفريق أمام الأهلي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ورفض مجلس إدارة إنبي قرار الحكم المساعد بإلغاء هدف الفريق الثاني بأقدام اللاعب رامي صبري قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة بداعي التسلل.

وقال عبدالناصر محمد، مدير الكرة في النادي البترولي، في تصريحات عقب المباراة: «قدمنا شكوى رسمية للجبلاية للمطالبة بإعادة المباراة».