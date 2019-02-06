شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: هدف إنبي في الأهلي «تسلل 100%».. وأراهن بمنصبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الهدف الملغي الذي أثار الجدل في مباراة إنبي والأهلي في الدوري «غير صحيح».

وأضاف في تصريحات لقناة «أون سبورت»، مساء الثلاثاء: «الهدف الملغي جاء من حالة تسلل واضحة بنسبة 100%، من العيب انتقاد التحكيم لمصالح شخصية،» متساءلًا: «كيف أصبح الجميع فجأة خبراء في التحكيم؟».

وتابع: «أراهن بمنصبي على هذه اللعبة، مستعد أن أرسلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإذا قال إنها ليست تسلل سأترك عملي في لجنة الحكام».

وألغى الحكم محمد الصباحي هدف التعادل لفريق إنبي في الدقيقة 90 عن طريق رامي صبري، بعد إشارة من الحكم المساعد، ليفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.