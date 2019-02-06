الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة النجوم بعد الهزيمة من جورماهيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة نجوم إف سى، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.
وعادت بعثة الزمالك من كينيا أمس الثلاثاء، بعد مواجهة جورماهيا الكينى، التى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت عصر الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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