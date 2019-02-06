200 مليون جنيه تكلفة تطوير استاد الإسماعيلية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الدولة مبلغ 200 مليون جنيه من أجل تطوير استاد الإسماعيلية لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق بمصر فى منتصف يونيو المقبل.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية قامت بجولة استكشافية لمرافق الاستاد الذى تقرر منع إقامة مباريات رسمية عليه بداية من غد الخميس، حيث سيتم غلقه لرفع كفاءته لاستضافته مواجهات إحدى مجموعات بطولة الأمم الأفريقية 2019.
ومن المقرر أن تشمل عمليات رفع كفاءة أرض الملعب والمدرجات بجانب أبواب الدخول والخروج والغرف بالاستاد حتى يكون فى أفضل حالاته قبيل انطلاق البطولة فى يونيو المقبل.
وقرر اتحاد الكرة، بالتنسيق مع النادى الإسماعيلى، إقامة مباريات الفريق المقبلة بالدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.
وكانت مصر قد تم منحها حق الاستضافة للنسخة الجديدة للبطولة بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية.
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