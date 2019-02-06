خالد مرتجى يبحث ترتيبات الإقامة فى تنزانيا ورحلة الطيران قبل مواجهة سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، والذى كلّفه مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق فى تنزانيا، بعض الأمور الخاصة برحلة المارد الأحمر للعاصمة التنزانية دار السلام. ويسافر الأهلى إلى تنزانيا يوم 9 فبراير الحالى لمواجهة سيمبا 12 فبراير فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وبحث مرتجى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى عدة ترتيبات خاصة بمقر إقامة الفريق فى دار السلام، وكذلك رحلة الطيران التى ستستغرق ستة ساعات تقريباً لن يتخللها ترانزيت. كما بحث مرتجى مع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا، عدة أمور أخرى خاصة بملاعب التدريب وملعب المباراة وتأمين البعثة وغيرها من ترتيبات الرحلة. يذكر أن الأهلى فاز على سيمبا السبت الماضى باستاد برج العرب بخماسية نظيفة، فى الجولة الثالثة ويتربع الأهلى على قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

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