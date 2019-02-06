تصريحات الثلاثاء| ليفربول مهدد بفقدان صلاح.. وطلب آل الشيخ لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019.
سويلم: نعيش "فتنة رياضية" في الفترة الحالية.. والأمن سبب تغيير موعد مباراة القمة
المحمدي يتحدث لمصراوي عن.. الاستفادة من تأجيل كأس الأمم وعودة الجمهور
خبير لوائح: إلغاء الدوري قد يُعرض مصر لعقوبات
كاف: استمرار عمليات التفتيش على ملاعب مصر حتى الخميس المقبل
مهاجم ليفربول السابق: نحن مهددون بفقدان صلاح
تركي آل الشيخ يُطالب اتحاد الكرة بتوضيح لمشهد "ضابط الشرطة" في مباراتهم
لاسارتي: الضربات الثابتة سببت لنا بعض المشاكل.. وإنبي كان الأفضل في بعض الدقائق
علي ماهر: درسنا الأهلي جيداً.. والتحكيم "حاجة تهمّد"
الأهلي: المركز الثاني لا يرضينا.. ونستعد للحرس بالاستشفاء فقط
بيراميدز: وكيل ثلاثي الأهلي يعمل معنا منذ فترة.. ودياز يقود مباراة سموحة
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