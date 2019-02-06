رياضة | رونالدو يقنع نجم بايرن ميونخ بالانضمام ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقنع نجم بايرن ميونخ بالانضمام ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أجرى اتصال هاتفي بخاميس رودريجيز نجم بايرن ميونخ وزميله السابق في ريال مدريد من أجل إقناعه بالدفاع عن ألوان السيدة العجوز.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن رونالدو اتصل بالكولومبي خاميس رودريجيز نجم بايرن ميونخ الألماني للموافقة على عرض البيانكونيري.

ويلعب خاميس لصفوف النادي البافاري على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وينوي رودريجيز عدم الاستمرار مع الفريق الألماني بسبب علاقته السيئة مع المدرب نيكو كوفاتش في ظل عدم حصوله على فرصة حقيقة للمشاركة رغم تراجع النتائج.

ويُعتبر يوفننتوس من أبرز المهتمين بالتعاقد مع رودريجيز الصيف المقبل مما دفعه للاعتماد على نجمه رونالدو من أجل التوسط لإتمام هذه الصفقة.