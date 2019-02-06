رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.