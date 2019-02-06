رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مباراة تعد اختبارا صعبا له أمام فريق حرس الحدود يوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الأهلي ضد حرس الحدود على استاد "السلام" وذلك يوم الجمعة، والموافق 8 فبراير 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة حرس الحدود والأهلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي الأهلي المركز الثالث وفي رصيده 36 نقطة، في المقابل يقع فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.