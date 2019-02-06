كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مباراة تعد اختبارا صعبا له أمام فريق حرس الحدود يوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتُلعب مباراة الأهلي ضد حرس الحدود على استاد "السلام" وذلك يوم الجمعة، والموافق 8 فبراير 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وستنقل مواجهة حرس الحدود والأهلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.
ويحتل نادي الأهلي المركز الثالث وفي رصيده 36 نقطة، في المقابل يقع فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.
ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.