شكرا لقرائتكم خبر عن العالمي يصطدم بنشوة القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يدشن فريقا النصر والقادسية لقاءات الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يلتقيان اليوم (الأربعاء) عند الساعة 8:15م على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد خسارته القاسية من التعاون بثلاثية مقابل هدف، ليتوسع الفارق بينه وبين المتصدر الهلال لست نقاط، كما أنه أصبح مهدداً بفقدان مركز الوصافة بعد اقتراب فريقي الشباب والأهلي منه، فالفارق بينه وبين الشباب ثلاث نقاط فقط، وبينه وبين الأهلي أربع نقاط، وأي تعثر قادم سيبعده عن المنافسة على اللقب، أما في حالة فوزه، وهذا ما يطمح له الجهاز الفني واللاعبون، فقد يتجدد الأمل في المنافسة على لقب الدوري.

أما فريق القادسية فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد فوزه على الفيحاء بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية. وكان الفريق قد تعرض قبلها لخسارتين؛ لذا فإنه يسعى لاستغلال صحوته الفنية والخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الليلة رغم صعوبة منافسه النصر.