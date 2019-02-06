شكرا لقرائتكم خبر عن بيتيفا: «الانضباطية» ستقودنا لـ«النصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) قال مدرب القادسية بيتيفا، إنه متفائل بتحقيق نتيجة جيدة في لقاء النصر، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير

قال مدرب القادسية بيتيفا، إنه متفائل بتحقيق نتيجة جيدة في لقاء النصر، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متمنيا أن يواصل الفريق صحوته ويحقق النقاط الثلاث بعد فوزه على فريق الفيحاء في الجولة الماضية، وطالب بيتيفا لاعبيه بالتحلي بالشجاعة في مواجهة النصر إذا رغبوا في الفوز وحصد النقاط، مؤكدا أن فريق النصر من الفرق الصعبة التي يحسب لها ألف حساب، وزاد: نحتاج إلى التركيز والانضباط التكتيكي واللعب بروح الفريق الواحد، وإذا تحققت جميع تلك الأمور فإن الفوز سوف يكون من نصيبنا.

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