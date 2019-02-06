إمام عاشور على بوابة الزمالك

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك علي ضم الصاعد إمام عاشور صانع الألعاب المتألق مع حرس الحدود هذا الموسم لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم القادم حيث يعتبره البعض داخل القلعة البيضاء بأنه سيكون خليفة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الحالي لما يمتلكه من مهارات كبيرة حيث سيعزز مسئولي النادي الأبيض صفوف الفريق بضمه في الموسم القادم بعد متابعته علي مدار النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك عن تواصل مسئولي النادي الأبيض مع اللاعب لترتيب ضمه في الموسم القادم وأنه يتم متابعته منذ فترة طويلة حيث أشاد مسئولي النادي بالمردود الذي يقدمه مع الحرس مع التأكيد له إنه سيتم متابعته حتي نهاية الموسم وبشكل دوري في المرحلة المقبلة تمهيدا لضمه إلي صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد خاصة إن سياسة إدارة الكرة في التدعيمات بالموسم القادم يأتي علي رأسها الاهتمام بضم المواهب الشابة استمرارا لمرحلة الإحلال والتجديد الدورية مع التعزيز بلاعبين علي نفس مستوي المتواجدين حاليا بالقلعة البيضاء.