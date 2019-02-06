شكرا لقرائتكم الأهلى يؤجل ملف التجديد لوليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو النادي الاهلي ملف تمديد عقد المغربي وليد آزاروز مهاجم الفريق حالياً، رغم أن الإدارة بدأت وبقوة مفاوضات التمديد للنيجيري جونيور أجاي والتونسي على معلول ، وقال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي أجلت الدخول في مفاوضات مع آزارو خلال الفترة الحالية لتمديد عقده لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن اللاعب المغربي مازال عقده مُمتداً مع القلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين حيث تم التعاقد معه في صيف 2017 لمدة أربعة مواسم قادماً من الدفاع الحسني المغربي ، كما أن الجهاز الفني رحّب بإمكانية رحيل المهاجم المغربي الصيف المقبل حال تلقيه عرضاً مناسباً.

ويرغب مسئولو الأهلى في الأبقاء على أجايي ومعلول بكل الطرق لأنهما من العناصر التى لا يمكن الإستغناء عنها لمدة موسمين مقبلين على أقل تقدير حيث رصدت إدارة الأهلي ما يقرب من 28 مليون جنيه لتمديد عقد الثنائي بواقع 14 مليون جنيه لكل لاعب في الموسم.