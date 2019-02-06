شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام على استاد المقاولون بالجبل الأخضر.

وتأكدت جاهزية محمد صادق جناح الإسماعيلى فى المباراة بعد اجتيازه الاختبار الطبى، الذى أثبت تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بالالتواء فى كاحل القدم.

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.