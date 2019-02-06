شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة اللاعب الأرجنتينى الراحل سالا تنشر صورة حزينة لكلبه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الحديث عن المهاجم الأرجنتينى إيميليانو سالا، يسيطر على وسائل الإعلام في العالم للأسبوع الثالث على التوالى، منذ أن فقدت طائرته يوم 21 يناير الماضى فوق الجزر البريطانية.

وكان اللاعب في طريقه من مدينة نانت الفرنسية إلى مدينة كارديف الويلزية، من أجل الانتظام في تدريبات فريقه الجديد، كارديف سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذى انتقل إليه من نانت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 15 مليون جنيه إسترلينى.

وأعلن فريق التحقيق المكلف بالبحث عن طائرة اللاعب صباح الأحد، العثور على حطام الطائرة بعد نحو إسبوعين من اختفائها، ثم أعلن من خلال صور تم التقاطها بالفيديو تحت الماء عن وجود جثة وسط الحطام، ولكن لم يتم الكشف عن هوية صاحبها من بين الثنائي اللذين كانا على متن الطائرة وهما سالا، وقائد الطائرة الكابتن ديفيد إيبوتسون.



كلب سالا

ونشرت أخت اللاعب الأرجنتيني أمس عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفجعة لكلب شقيقها، وهو يجلس على باب منزله ينتظر عودته بفارغ الصبر.

وكتبت الأخت فوق الصورة التي نشرتها: "نالا تنتظرك أيضاً".

ووفقا لشقيقة اللاعب، فقد كانت علاقة سالا بكلبه قوية جداً، وكان هذا الكلب أحد الأسباب القوية في عودته لفرنسا عقب التوقيع مع كارديف سيتى وذلك من أجل أخذ كلبه إلى أحد بيوت رعاية الكلاب للاعتناء به لفترة قصيرة، حيث كان بصدد نقله للعيش معه في ويلز.