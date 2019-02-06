شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد أول العائدين للزمالك من الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش سيكون أول العائدين من معارين النادى الأبيض فى الموسم القادم، لتعزيز خط الهجوم بعدما فضلت إدارة النادى بالاتفاق مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق تأجيل عودته حتى نهاية الموسم، للحكم على تجربته وتقييمه بشكل كامل.

كما أوضح المصدر ذاته أنه حدثت اتصالات هاتفية فى الفترة الماضية بين أمير مرتضى ومصطفى محمد للتأكيد على متابعته بشكل دورى، ومطالبة اللاعب ببذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة للوصول إلى أفضل المستويات من أجل العودة فى الموسم القادم لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض، خاصة أنه أحد العناصر التى حرصت إدارة النادى على اكتسابه الخبرات من أجل الاستفادة به فى المواسم المقبلة على الصعيد الفنى.