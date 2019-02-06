شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأسيست.. جمهور الأهلى يمنح لقبًا جديدًا للاعب حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم جمهور النادى الأهلى، اللاعب حسين الشحات، بعد تألقه فى مباراة فريقه أمس الثلاثاء، أمام نادى إنبى فى الدورى الممتاز. وأثنت جماهير الأهلى على المستوى الرائع والمتطور الذى يقدمه الشحات من مباراة لأخرى مع المارد الأحمر، من خلال هاشتاج حمل اسم اللاعب على موقع "تويتر". وقال حساب باسم محمد ميجى "حسين الشاحات لاعب من طراز عالمى"، وأضاف إسلام: "حسين الشحات سايب بصمته فى كل هجمة.. ملك الأسيست".

إسلام

ميجى

كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأسيست.. جمهور الأهلى يمنح لقبًا جديدًا للاعب حسين الشحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.