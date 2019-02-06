شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتوجه للجونة للدخول فى معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار عصر اليوم الأربعاء للجونة للدخول فى معسكر مغلق هناك، استعداداً لمواجهة فريق الجونة فى الرابعة عصر غد الخميس ضمن مواجهات الجولة 21 للدورى. ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة. فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربى يتوجه للجونة للدخول فى معسكر مغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.