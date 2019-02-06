رئيس برشلونة: لا يوجد فريق مفضل للفوز في كلاسيكو وأرغب بضم إيسكو

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أكد جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، صعوبة المباراة أمام غريمه ريال مدريد، في الكلاسيكو الذي سيجمع بينهما مساء اليوم، ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما أشار إلى رغبته في ضم إيسكو لاعب ريال مدريد.

لكنه أوضح بأن النادي إذا رغب في اتخاذ تلك الخطوة ، سيتحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي أولًا .

ويعيش إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد فترة غير سعيدة مع الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الملكي بسبب استبعاده له في كثير من المباريات وخروج اللاعب من حساباته.

وقال بارتوميو في تصريحات أبرزها موقع بيرنابيو الإسباني "اذا اردنا التعاقد مع ايسكو سأتحدث مع فلورنتينو بيريز مباشرة، انا لست ضد ريال مدريد ، حتى أني أقوم بمشاهدة البعض

من مبارياتهم ".

وأضاف "هناك احترام متبادل بيننا وبين فلورنتينو بيريز ، لدينا الكثير من المصالح المشتركة".

وواصل "اذا اراد أي لاعب مغادرة ريال مدريد ، واراد المدرب جلب اللاعب فلن تكون هناك مشكلة مع ريال مدريد".

وتابع "لا يوجد فريق مفضل في الكلاسيكو ، المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات ، والتأهل سيُحسم في برنابيو".

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره ريال مدريد، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.