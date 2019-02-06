شاهد.. ملخص وأهداف سقوط بروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن بكأس ألمانيا

ودع فريق بروسيا دور تموند لكرة القدم كأس ألمانيا علي يد فيردر بريمن بملعبه سينجال ايدونا بارك، وأنتهي اللقاء بالتعادل لثلاثة أهداف لكلاً منهما ليتأهل بريمن لدور ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة4/2 ضمن منافسات دور الــ16 بكأس ألمانيا.
افتتح لاعب بريمن ميلوت ريشكا أهدافالتسجيل في الدقيقة الـ5 من عمر الشوط الأول، وتعادل لبروسيا دورتموند عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 45 من أحداث اللقاء، ليحتسب الحكم وقت إضافي ليسجل في الدقيقة 105 بوليسيتش الهدف الثاني لصالح
جدير بالذكر تغلب بوروسيا دورتموند على يونيون برلين بنتيجة 3 – 2 بعد اللجوء فى الوقت الإضافى، ضمن منافسات دور الـ32، بينما حقق فيردربريمن فوزًا عريضًا على فلينسبورج بنتيجة 5 – 1.
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