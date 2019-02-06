رياضة | باهر المحمدي: أنتظر الفوز ببطولة مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باهر المحمدي: أنتظر الفوز ببطولة مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح باهر المحمدي نجم الإسماعيلي بأنه ينتظر الفوز ببطولة مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني. وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لدي القدرة على اللعب أمام 80 ألف مشجع وصلاح رحب بي في أول لقاء لي معه واخبرته بأني أريد التقاط صورة معه وانتظر الفوز معه ببطولة". واختتم المحمدي تصريحاته قائلا : " الجمهور المصري سيكون عامل مساعد لنا في بطولة أمم أفريقيا وليس ضدنا وسأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما لدي". وواصل : " الإسماعيلي لن يوافق على رحيلي للأهلي ورحيلي سيكون للاحتراف فقط". واستكمل : " أشكر جمهور الأهلي والزمالك على دعمهم لي عندما كنت في المنتخب وأعد جماهير الإسماعيلي بتغيير وضع النادي للأفضل". وتابع : " مثلي الأعلى حالياً هاني رمزي على المستوى المحلي". واختتم المحمدي تصريحاته قائلا : " أتمنى التوفيق للحضري وحزنت لرحيله عن الإسماعيلي".

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