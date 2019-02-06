رياضة | بورسيا دورتموند "متصدر البوندسليجا" يودع كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورسيا دورتموند "متصدر البوندسليجا" يودع كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقصى فيردر بريمن منافسه ومستضيفه بوروسيا دورتموند من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم الثلاثاء بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي 3-3.

سجل لدورتموند ماركو رويس 45، الأميركي كريستيان بوليسيتش 105، والمغربي أشرف حكيمي 113، فيما أحرز لبريمن الكوسوفي ميلوت ريشكا 5، والنجم البيروفي الخبير كلاوديو بيتزارو 108، مارتن هارنيك 119.

من جهته أقصى هايدنهايم من الدرجة الثانية ضيفه باير ليفركوزن بفوزه عليه الثلاثاء 2-1، فيما تغلب هامبورج (ثانية) على ضيفه نورمبرج 1-صفر.

في المباراة الأولى، سجل النمساوي نيكولا دوفيدان (47) وماوريس مولتهاوب (72) هدفي هايدنهايم، ويوليان براندت (44) هدف باير ليفركوزن.

وفي الثانية، سجل التركي بيركاي أوزجان هدف هامبورج في الدقيقة 54.