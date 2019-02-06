رياضة | عاجل.. علي معلول يفجر أزمة في الأهلي بسبب تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. علي معلول يفجر أزمة في الأهلي بسبب تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة ناديه تأجيل المفاوضات بشأن تجديد تعاقده بالفترة الحالية في ظل وجود سنتين متبقيتين بعقده مع الفريق.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق حرص على عقد أكثر من جلسة مع اللاعب بالساعات الماضية لتجديد تعاقده، خاصةً أنه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني، بشكل مستمر.

واشترط معلول الحصول على مبلغ مليون دولار سنويًا وزيادة مقدم التعاقد من 25% حتى 50%، من أجل الموافقة على تجديد تعاقده.

وتلقى اللاعب عدة عروض احترافية للرحيل عن صفوف المارد الأحمر، أبرزها عروض إنجليزية وفرنسية، ولكن فضل معلول تأجيل تلك الأمور حتى نهاية الموسم الجاري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.