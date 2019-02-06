رياضة | بعد وصوله للمباراة رقم 500.. حسام عاشور "مسمار" الأهلي في كل العصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وصوله للمباراة رقم 500.. حسام عاشور "مسمار" الأهلي في كل العصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز حسام عاشور قائد الأهلي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات بمختلف البطولات، وذلك بعد مشاركته في مباراته رقم 500 بقميص الأهلي أمام إنبي والتي اقيمت أمس الثلاثاء على ملعب "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

حسام عاشور خاض 500 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط مع الفريق.

مباريات "عاشور" مع الأهلي في مختلف البطولات:

- 284 مبارة في الدوري الممتاز، وسجل 3 أهداف

- 36 مباراة بكأس مصر

- 10 مباريات في السوبر المصري

- 154 مباراة في بطولات إفريقيا

- 11 مباراة في كأس العالم للأندية

- 5 مباريات بالبطولة العربية

ويعتبر "عاشور" أصغر من حمل شارة "الكابتن" في تاريخ النادي الأهلي وذلك في مباراة الدور الثاني من موسم 2009/2010 أمام فريق اتحاد الشرطة وانتهت المباراة بفوز الأهلي 4/2 وذلك في بداية الشوط الثاني من المباراة عندما خرج أسامة حسني وظلت الشارة علي كتف حسام لمدة 15 دقيقة حتي نزول أحمد بلال في الدقيقة 60.

بطولات حسام عاشور مع الأهلي:

- الدوري الممتاز 11 مرة

- السوبر المصري 7 مرات

- كأس مصر 3 مرات

- دوري أبطال إفريقيا 5 مرات

- السوبر الإفريقي 5 مرات

- الكونفيدرالية 1 مرة وحيدة