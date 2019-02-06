رياضة | هل يكسر ميسي نحسه أمام ريال مدريد ويحقق هذا الهدف؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكسر ميسي نحسه أمام ريال مدريد ويحقق هذا الهدف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يملك البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، رقماً سلبياً حيث لم يسجل أبداً في شباك ريال مدريد في كأس الملك فقد لعب 6 مباريات (4 منها في الأدوار الإقصائية، و2 في النهائيات).

ويتوقع أن يشارك ليونيل ميسي أمام ريال مدريد اليوم الأربعاء في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الكامب نو في ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وتعرض ميسي لإصابة قوية خلال مشاركته مع الفريق في الدوري مما تسبب في حالة من الرعب بين جماهير البارسا التي لا تعرف حتى الآن إمكانية مشاركته في الكلاسيكو من عدمه.

وستنطلق مباراة برشلونة مع ريال مدريد على ملعب الكامب نو وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق برشلونة في الصعود لدور نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

بينما تمكن فريق ريال مدريد من الصعود للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

وتشعر جماهير النادي الكتالوني بحالة من القلق بسبب إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدم معرفة مدى إمكانية مشاركته حتى الآن في كلاسيكو ريال مدريد.

وتقرر أن تقام مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

وستكون مباراة ريال مدريد مع برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي