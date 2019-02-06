رياضة | عملاق إيطاليا يتحرك لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق إيطاليا يتحرك لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الكرواي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الاسباني دائرة إهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع "كالشيو ميركاتو" أن إنتر ميلان يخطط للحصول على خدمات إيفان راكيتيتش خلال سوق الانتقالات الصحيفة القادمة مع انتهاء الموسم الجاري، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي.

وأصبح مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش غامضًا مع النادي الكتالوني، بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي فرينكي دي يونج من آياكس امستردام بداية الموسم القادم، وكانت إدارة النادي وعدت اللاعب الكرواتي بتحسين القيمة المالية في عقد اللاعب..

وكان الكرواتي إيفان راكيتيتش مرشحًا للرحيل إلي باريس سان جيرمان في الموسم الماضي ولكن رفض النادي الكتالوني التخلي عن اللاعب.