شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يدخل قائمة برشلونة أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، قائمة البلوجرانا لمباراة ريال مدريد، الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

شهدت قائمة برشلونة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من إصابته في مباراة فالنسيا الماضية، بينما يواصل الفرنسي عثمان ديمبلي غيابه.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: «تيرشتيجن، إنياكي بينيا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، مالكوم، لينجليت، موريلو، خوردي ألبا، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين».