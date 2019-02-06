شكرا لقرائتكم خبر عن فيردر بريمن يعبر بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فيردر بريمن إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب «شيجنال إيدونا بارك».
انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليلعبا شوطين إضافيين تمكن كل فريق خلالهما من إحراز هدفين لينتهيا بالتعادل (3-3) ويحتكمان إلى ركلات الترجيح.
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