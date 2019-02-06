نشر المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز صورة للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد أثناء قيامه بإجراء حوار تليفزيوني على قناة النهار. ووصل دياز إلى القاهرة مساء الأمس الثلاثاء لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للمقال حسام حسن. ونشر أل الشيخ صورة عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك وعلق عليها :"الداهية ".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق للمستشار تركي آل الشيخ على ضم "دياز" لقيادة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.