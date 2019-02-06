برشلونة يواجه ريال مدريد باللغة الصينية

ستكون اللغة الصينية، حاضرة في مباراة برشلونة وريال مدريد، المقرر لها مساء غد الأربعاء، على ملعب "كامب نو" في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.
وقال الموقع الرسمي لبرشلونة إن أسماء لاعبي البلوجرانا ستكتب باللغة الصينية، تحت الأسماء التي ستكتب باللغة الإنجليزية.
ويعتبر هذا العام مهما بالنسبة لنادي برشلونة، الذي ينوي الدخول في الأسواق الصينية، وستبدأ إستراتيجيته بإقامة معسكره الإعدادي في الصين واليابان.
وتخطى ريال مدريد، جيرونا العنيد في الدور ربع النهائي، بينما حقق برشلونة ريمونتادا ضد إشبيلية، ليحجز مقعده في نصف النهائي.
وسيُقام لقاء الإياب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 فبراير الجاري.
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