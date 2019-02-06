سوبيتش: العين تأثر بغياب ماركوس بيرج أمام الإمارات

يشعر الكرواتي سوبيتش، مدرب نادي العين، بالرضا تجاه أداء فريقه في مواجهة الإمارات، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال سوبيتش في تصريحات عقب اللقاء "ظهرنا بشكل جيد، وحصلنا على عدة فرص حقيقية للتسجيل، كنا قريبين من هز الشباك 3 مرات".

وتابع "التوفيق غاب عن لاعبي العين، أود أن أشكر لاعبي فريقي على كل شيء قدموه في مواجهة اليوم".

وحول مدى تأثير غياب ماركوس بيرج، أوضح "أعتقد أن السؤال يحمل بين طياته الإجابة، الحقيقة أن ماركوس بيرج إذا تواجد ضمن قائمة الفريق، وهو ليس في درجة الجاهزية المطلوبة، لتمكن من إحراز أكثر من هدف".

وعن تقييمه لوضع الفريق في ظل الغيابات قبل مواجهة الديربي أمام الوحدة، علق "المؤكد أن تحضيراتنا ستمضي بالصورة الطبيعية، لن ندفع بأي لاعب لم يبلغ درجة الجاهزية المطلوبة".