اتحاد الكرة المصري يكشف ملعب مباراة الأهلي والزمالك

أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أهمية بطولة استضافة مصر، لبطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.

وقال سويلم، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء: "هدفنا جميعًا أن تنجح البطولة. لأن نجاح البطولة سيكون رسالتنا جميعا لكل دول العالم بقدرة مصر على التنظيم الناجح".

وذكر سويلم أن الاتحاد يرحب برؤساء الأندية ويثق في تفهمهم للوضع الاستثنائي للموسم الحالي من أجل إنهائه بشكل يليق بالكرة المصرية.

وبخصوص ملعب لقاء القمة الذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، أشار سويلم إلى أن "برج العرب" سيستضيفه، وقال إن الموسم المقبل سيشهد عودة الجماهير دون تحديد أعداد".

وقال سويلم، إن جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة مع الأندية، غدا الأربعاء، تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على استشارتهم في بعض الأمور من بينها العمل بتقنية حكم الفيديو في الكرة المصرية خلال الفترة القادمة.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الأندية الـ18 التي تشارك بالدوري الممتاز لبحث كافة الأمور المتعلقة بمسابقة الدوري بعدما طلب ناديا الزمالك وبيراميدز عدم خوض أي مباريات لحين انتهاء الأهلي من مبارياته المؤجلة، في الوقت الذي رفض فيه الأهلي تغيير أي موعد لمبارياته المحددة من قبل.

واختتم :"الفترة الأخيرة شهدت جهدًا كبيرًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لتنظيم مباريات مسابقة الدوري الممتاز، خاصة وأن الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة أمم أفريقيا سيتم غلقها لتجهيزها للبطولة وهو ما سيزيد من صعوبة تسكين جدول المباريات في الفترة القادمة".