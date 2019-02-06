البرتغال تحتفل بعيد ميلاد الأسطورة "من الفخر رؤيتك تنمو يا كريستيانو"

احتفى الحساب الرسمى للمنتخب البرتغالى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأسطورته كريستيانو رونالدو نجم وهداف فريق يوفنتوس الإيطالى الحالى، موجها كلمات مؤثرة للاعب الذى تم عامه الرابع والثلاثين اليوم الثلاثاء.
ونشر حساب المنتخب البرتغالى عدة صور للدون كتب عليها: "مسجل الأهداف، محطم الأرقام القياسية، الطفل المعجزة، هو الأفضل فى العالم، لقد كان من الفخر رؤيتك تنمو يا كريستيانو".
وظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة مع منتخب البرتغال فى 20 أغسطس 2003 ولعب 154 مباراة وأحرز 85 هدفاً، ونجح فى قيادة برازيل أوروبا للحصول على لقب أمم أوروبا 2016.
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