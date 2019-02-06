الكويت يقسو على الوحدات في الملحق الآسيوي

نجح الكويت الكويتي في قلب تأخره أمام مضيفه الوحدات 2-0، إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2، في المواجهة الجماهيرية المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الملك عبدالله بالقويسمة، في الجولة الأولى من الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.
وسجل للكويت فيصل الحربي هدفين، في الدقيقتين 39 و43 من ركلة جزاء، وجمعة سعيد بالدقيقة 68، وأحرز للوحدات حمزة الدردور بالدقيقة 10 وسعيد مرجان بالدقيقة 31.
وتأهل الكويت لخوض الجولة الثانية، حيث سيواجه ذوب آهن الإيراني يوم 12 فبراير الجاري، فيما انتقل الوحدات رسمياً ليشارك بكأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب الجيش السوري والنجمة اللبناني والمتأهل من هلال القدس والنصر العُماني.
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