"الكاف" مصر قادرة على تنظيم بطولة عالمية

أعلن مسئولون فى كرة القدم الأفريقية أن مصر ستكون جاهزة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2019 الصيف المقبل خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، فى ختام جولة تفقدية للمنشآت والمرافق.

وقالت مديرة الإعلام فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، ناتالى راب، من ملعب الإسكندرية لوكالة فرانس برس خلال المرحلة الأخيرة من التفتيش الأول لفريق من الخبراء: "ستكون مصر جاهزة، ولدينا خطط للتجديد ولكن فى مطلق الأحوال، فى الأساس البنية التحتية موجودة".

وأكدت "راب" أن مصر ستبذل كامل جهدها لحفظ الأمن، وهو التحدى الرئيسى للدولة المضيفة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وتابعت: "نحن واثقون، ونحن نعرف أنه سيحصل ذلك، وسيتم تجهيز جميع الملاعب بـ(صالات) للمراقبة، خاصة أن ملعب السويس مجهز بـ 90 كاميرا للمراقبة".

وزارت البعثة المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقى، الذى أطلق الأحد الجولة التفقدية الأولى على المرافق التى ستستضيف مباريات كأس الامم الأفريقية، العديد من الملاعب فى القاهرة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، قبل أن تنهى جولتها فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء.

وقال سامسون أدامو مدير المسابقات فى كاف: "جميع البنية التحتية التى قمنا بزيارتها جيدة".

واختار الاتحاد الأفريقى مصر يناير الماضى بعد منافسة مع جنوب أفريقيا، على إثر قراره بسحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر فى إنجاز أعمال البنى التحتية وبعض منشآت الملاعب، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمنى.