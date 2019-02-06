حارس شاب على دكة بدلاء برشلونة في الكلاسيكو

استقر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على بديل الحارس الهولندي ياسبر سيليسن في قائمة البلوجرانا لمواجهة ريال مدريد.

ويستضيف ملعب "كامب نو"، غدًا الأربعاء، كلاسيكو ناري بين العملاقين برشلونة وريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بديل سيليسن في مركز حراسة المرمى سيكون الشاب إنياكي بينيا صاحب الـ19 عاما، الذي تم تصعيده من أكاديمية "لا ماسيا".

وسيكون بينيا، هو الحارس الثاني في قائمة برشلونة بعد الألماني تيرشتيجن، الذي سيتولى حراسة مرمى البارسا في المباراة المرتقبة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بينيا قارنه البعض بالحارس تيرشتيجن، حيث يبلغ طوله 184 سم، كما أنه مميز في التصدي لركلات الجزاء.

جدير بالذكر أن سيليسن تعرض لإصابة بكسر في الساق ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع تقريبًا.