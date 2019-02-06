جدل جديد في الدوري المصري.. تعرف على السبب

شهدت مباراة الأهلي وإنبي، المؤجلة من الجولة الثالثة عشر للدوري المصري، جدلاً واسعًا، بعد إلغاء هدف للفريق البترولي، في اللحظات الأخيرة من اللقاء بداعي التسلل، وفقًا لإشارة الحكم المساعد.

الأهلي أنهى المباراة فائزاً بنتيجة 2-1، حيث تقدم أيمن أشرف في الدقيقة (37)، وأضاف النيجيري جونيور أجاي الهدف الثاني في الدقيقة (54)، لكن إنبي انتفض وسجل محمود قاعود هدف تقليص الفارق في الدقيقة (80).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الثاني، سجل رامي صبري، مدافع إنبي، هدفًا ألغاه المساعد الثاني بداعي التسلل، واعترضت دكة بدلاء إنبي ومديرهم الفني علي ماهر.

وأثار الهدف الأبيض، جدلًا تحكيميًا، حول صحة قرار الحكم المساعد خاصة أن الإعادة التليفزيونية لم تحسم الجدل حول صحة الهدف من عدمه.

وكان الحكم محمد الصباحي قد أشهر البطاقة الحمراء لأحمد رفعت، لاعب إنبي، للاعتراض وسوء السلوك.