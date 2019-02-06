فيديو.. ملخص وأهداف الأهلي وانبي في الدوري المصري (2-1)

حقق فريق الأهلى فوزاً صعباً بهدفين لهدف على إنبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية الاهلى أيمن اشرف وجونيور أجاى، فيما سجل محمود قاعود هدف أنبي

ورفع الأهلى رصيده إلى 36 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد إنبى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الثالث عشر، وواصل الأهلى رحلة الزحف نحو قمة الدوري.

ولعب الأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى - محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول، عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا وجونيور أجاى.

فيما ضم تشكيل إنبى كلا من: عمرو حسام - على فوزى - رامى صبرى - أحمد صابر - عمرو الحلوانى - محمود توبة - محمد أشرف روقة - شيزار رمضان - محمود غالى - أحمد شكرى ومحمود قاعود.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبى الأهلى على منطقة وسط دفاع انبى حتى الدقائق الخمسة الأولى. وفى الدقيقة الـ6 ينشط لاعبو إنبى ويصلون لمرمى محمد الشناوى بتسديدة قوية من أحمد شكرى يصدها الحارس، بعدها يستمر ضعط انبى لكن دون ترجمة لأهداف.

فى الدقيقة 9 يعود الأهلى لسيطرته على الملعب ويحصل جيرالدو على ضربة حرة مباشرة يتصدى لها معلول ينقذها دفاع إنبى ثم تصل نيدفيد الذى يسددها أيضاً تصطدم بالدفاع البترولى.

وفى الدقيقة 11 يخطف أجاى تمريرة من دفاع إنبى على حدود منطقة الجزاء ولكنه يمررها سيئة وينجح رامى صبرى فى التصدى لها ويمنع فرصة خطيرة للأهلى.

ويهدأ اللقاء بين الفريقين بسبب التمريرات السيئة من قبل الطرفين قبل أن يحاول الاهلى زيارة شباك الفريق البترولى عن طريق إنطلاقات معلول وإختراقات أجاى لكن دفاع أنبى تصدى لهذه الهجمات مُبكراً.

ونال محمد أشرف "روقا" لاعب انبى بطاقة صفراء أولى فى المباراة بعد تعمد عرقلة ناصر ماهر لاعب الأهلى.

واصل الأهلى الضغط على أنبى وأسفرت هذا الهجوم عن هدف سجله أيمن أشرف فى الدقيقة 38 مُستغلاً "دربكة" دفاع أنبى بعد كرة ركنية لعبها على معلول .

لم يهدأ أداء الاهلى بعد هدف أيمن أشرف مع محاولات من أنبى لتسجيل هدف التعادل،وأنطلق جيرالدو بهجمة رائعة من ناحية اليمين ووصل الكرة إلى محمد هانى وسدد الأخير كرة بعيداً عن الشباك وأهدر كريم نيدفيد فرصة تسجيل هدف ثان للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدها ينتهى الشوط الأول بتقدم الاهلى بهدف نظيف.

الشوط الثاني

ضغط الأهلى مع إنطلاقة الشوط الثانى باحثاً عن هدف ثانً يٌريح لاعبيه ونجح أجاى فى تسجيل هدف ثان فى الدقيقة 54 من جملة رائعة بين حسين الشحات وجيرالدو ووصلت إلى أجاى الذى أضاف الهدف الثانى فى مرمى الفريق البترولي.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعمرو الحلوانى للخشونة، وحاول الاهلى تسجيل هدف ثالث مُستغلاً سيطرته على مجريات اللقاء لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ذلك فيما غاب أنبى عن اللقاء وأبتعد لاعبيه عن تشكيل خطورة حقيقية أمام مرمى المارد الاحمر.

وشارك صلاح محسن فى الدقيقة 76 بدلاً من جونيور أجاى وتلقى صلاح تمريرة رائعة من جيرالدو لكن صلاح محسن فشل فى تسجيل الكرة هدفاً.

حاول أنبى زيارة شباك محمد الشناوى فى الدقائق الأخيرة ونشط أداء لاعبيه بشكل واضح ونال جيرالدو بطاقة صفراء.

فى الدقيقة 80 نجح محمود قاعود فى تسجيل هدف أنبى الأول مُستغلاً ضربة ركينة أوعها برأسه فى شباك الشناوى لتشتعل المباراة حيث حاول أنبى تسجيل هدف ثانً فيما حاول الاهلى تسجيل هدف ثالث.

وأشهر الحكم محمد الصباحى بطاقة حمراء لأحمد رفعت لاعب أنبى بعدما سخر الأخير من قرارات الأول وضغط أنبى بقوة فى الدقائق الأخيرة ونال كريم نيدفيد بطاقة صفراء للخشونة وألغى الحكم هدف سجله أنبى فى الدقيقة الأخيرة بسبب التسلل بعدها إنتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدفين لهدف.