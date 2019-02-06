ريال مدريد يتجاهل رونالدو

يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاده الـ34.

وتلقى رونالدو التهاني المختلفة من الأندية التي مثلها خلال مسيرته مثل سبورتنج لشبونة، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس، ومنتخب بلاده.

وتجاهل ريال مدريد، نجمه السابق رونالدو، ولم تنشر حسابات الملكي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أي تهنئة لأسطورة الفريق السابق.

ورحل رونالدو عن صفوف الميرنجي الصيف الماضي إلى يوفنتوس، في صفقة تخطت قيمتها الـ100 مليون يورو، بعد 9 سنوات من الإنجازات والألقاب بقميص الملكي.

وكان الدون قد صرح مؤخرًا أنه يشعر بالسعادة في صفوف السيدة العجوز، حيث يشعر بأنهم عائلة واحدة.