الوحدة السعودي يخسر خدمات كاسونجو حتى نهاية الموسم للإصابة

كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها مهاجم الوحدة السعودي، الكنجولي كابونجو كاسونجو، عن تعرضه لكسر في الترقوة.

وكان كاسونجو قد استبدل في مواجهة الوحدة والاتحاد، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعرضه لإصابه إثر التحامه مع حارس الاتحاد، فواز القرني.

ومن المتوقع أن يخسر الوحدة خدمات المحترف الكنجولي، حتى نهاية الموسم.

والتحق كاسونجو في الميركاتو الشتوي، بفريق الوحدة، قادما من الزمالك المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.