شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة الرحيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إنهاء تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من مهماته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في لقائه القادم أمام الحزم ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقدم رئيس النادي عبدالله بترجي خالص شكره وتقديره للمدرب بابلو غويدي على المجهودات التي بذلها مع الفريق منذ بداية الموسم، متمنياً له التوفيق في محطته التدريبية القادمة, وكانت "الخليج 365" انفردت في عدد سابق بأن إقالة المدرب غويدي باتت مسألة وقت، وأن إدارة النادي الأهلي بصدد البحث عن البديل.
من جانب آخر، من المتوقع أن يصل المدرب الأورجوياني خورخي دانيال فوساتي إلى جدة خلال اليومين القادمين، إذ وصل مساء أمس إلى دبي من أجل إنهاء إجراءات التوقيع، كما انفردت "الخليج 365" بذلك السبت الماضي.
إلى ذلك سيتسلم مهام المدير التنفيذي زكي الصالح في إدارة الكرة بالنادي الأهلي بعد الاتفاق رسميا معه.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.