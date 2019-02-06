ساعة الرحيل

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إنهاء تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من مهماته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في لقائه القادم أمام الحزم ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم رئيس النادي عبدالله بترجي خالص شكره وتقديره للمدرب بابلو غويدي على المجهودات التي بذلها مع الفريق منذ بداية الموسم، متمنياً له التوفيق في محطته التدريبية القادمة, وكانت "الخليج 365" انفردت في عدد سابق بأن إقالة المدرب غويدي باتت مسألة وقت، وأن إدارة النادي الأهلي بصدد البحث عن البديل.

من جانب آخر، من المتوقع أن يصل المدرب الأورجوياني خورخي دانيال فوساتي إلى جدة خلال اليومين القادمين، إذ وصل مساء أمس إلى دبي من أجل إنهاء إجراءات التوقيع، كما انفردت "الخليج 365" بذلك السبت الماضي.

إلى ذلك سيتسلم مهام المدير التنفيذي زكي الصالح في إدارة الكرة بالنادي الأهلي بعد الاتفاق رسميا معه.