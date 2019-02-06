شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد «العقيد» عربياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)يعود المهاجم الأهلاوي عمر السومة للمشاركة مع فريقه في كأس زايد للأندية العربية بعد أن تم قيده في كشوفات الفريق ضمن الخماسي الأجنبي في البطولة، إذ سيواجه فريق الأهلي نظيره الوصل الإماراتي ضمن دور ربع النهائي ذهابا على استاد زعبيل بدبي يوم السبت 16 فبراير الجاري، على أن يحتضن استاد الجوهرة بجدة مباراة الإياب يوم الإثنين 25 من الشهر ذاته. وتشكل عودة السومة قوة إضافية للفريق، إلى جانب زملائه اللاعبين.
وتهدف الإدارة الأهلاوية برئاسة عبدالله بترجي لتوفير الإمكانات كافة التي تكفل مواصلة الفريق ظهوره المشرف عربيا، والمنافسة على لقب كأس زايد للأندية العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعيد «العقيد» عربياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.