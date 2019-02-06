شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد «العقيد» عربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يعود المهاجم الأهلاوي عمر السومة للمشاركة مع فريقه في كأس زايد للأندية العربية بعد أن تم قيده في كشوفات الفريق ضمن الخماسي الأجنبي في البطولة، إذ سيواجه فريق الأهلي نظيره الوصل الإماراتي ضمن دور ربع النهائي ذهابا على استاد زعبيل بدبي يوم السبت 16 فبراير الجاري، على أن يحتضن استاد الجوهرة بجدة مباراة الإياب يوم الإثنين 25 من الشهر ذاته. وتشكل عودة السومة قوة إضافية للفريق، إلى جانب زملائه اللاعبين.

وتهدف الإدارة الأهلاوية برئاسة عبدالله بترجي لتوفير الإمكانات كافة التي تكفل مواصلة الفريق ظهوره المشرف عربيا، والمنافسة على لقب كأس زايد للأندية العربية.