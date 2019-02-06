شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبناء» يجمع الرياضيين في احتفالية وطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أقام منتخب أبناء الوطن السعودي احتفالية وطنية، بالتعاون مع مركز حي النهضة التابع لمراكز الأحياء في جدة، بمشاركة نخبة من نجوم المملكة القدامى، وبتعاون مع جمعية رعاية الرياضيين القدامى بمنطقة مكة المكرمة وجدة.

واشتملت الحفلة على مناورة كروية رياضية بين نجوم المملكة القدامى ولاعبي أبناء الوطن القدامى انتهت بالتعادل.

وفي نهاية الحفلة، كرم خالد قاضي رئيس فريق أبناء الوطن الضيوف ومنهم الكابتن ماجد الطويرقي رئيس رابطة جدة السابق والكابتن محمد حاسن رئيس رابطة جدة الحالي والحكم مشبب القحطاني وسلطان جعر، كما كرم حسن بصفر رئيس مركز حي النهضة الجمعية واللاعبين نواف الشرقي وعبدالمحسن الدوسري وطلال باريان. وشكر مدرب المنتخب السعودي المشرف العام على الحفل صلاح العصلاني كل من ساهم في نجاح الحفلة.