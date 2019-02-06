بريجوفيتش يدحض الشائعات ويعود للعميد

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) دحض المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش المحترف في صفوف الفريق الاتحادي جميع الشائعات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، والتي كانت تشير إلى أن مغادرته لصربيا ليس للعلاج بل إثر مطالبات مادية له وفق العقد الذي أبرمه في مطلع شهر يناير الماضي مع الإدارة الاتحادية برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر، إذ شارك اللاعب في تدريبات النمور عقب وصوله لجدة صباح أمس، قادما من صربيا التي مكث فيها 10 أيام خضع خلالها للعلاج على موضع إصابته في العضلة الضامة لدى الطبيب العالمي الصربي ميلوتينوفيتش، وإجراء تمارين تقوية العضلات واللياقة، وينتظر بريجوفيتش قرار المدرب بيليتش للمشاركة في مباراة التعاون السبت القادم في استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (19) في دوري كأس الأمير

دحض المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش المحترف في صفوف الفريق الاتحادي جميع الشائعات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، والتي كانت تشير إلى أن مغادرته لصربيا ليس للعلاج بل إثر مطالبات مادية له وفق العقد الذي أبرمه في مطلع شهر يناير الماضي مع الإدارة الاتحادية برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر، إذ شارك اللاعب في تدريبات النمور عقب وصوله لجدة صباح أمس، قادما من صربيا التي مكث فيها 10 أيام خضع خلالها للعلاج على موضع إصابته في العضلة الضامة لدى الطبيب العالمي الصربي ميلوتينوفيتش، وإجراء تمارين تقوية العضلات واللياقة، وينتظر بريجوفيتش قرار المدرب بيليتش للمشاركة في مباراة التعاون السبت القادم في استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (19) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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